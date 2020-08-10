В Минске силовики начали штурм баррикад протестующих: в ход пошли водометы и гранаты (фото, видео)

ОМОН пошел на людей в Минске.

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.

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Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. "В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты", - говорится в сообщении.

ОМОН пошел на людей в Минске, пишет Telegram-канал Nexta и публикует соответствующее видео.

Милиция оттесняет протестующих от минской стелы, пишут СМИ.

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