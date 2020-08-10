В Минске силовики начали штурм баррикад протестующих: в ход пошли водометы и гранаты (фото, видео)
00:06, 10 августа 2020Мир
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ОМОН пошел на людей в Минске.
Протестующих оттесняют / Скриншот
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
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Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. "В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты", - говорится в сообщении.
ОМОН пошел на людей в Минске, пишет Telegram-канал Nexta и публикует соответствующее видео.
Милиция оттесняет протестующих от минской стелы, пишут СМИ.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
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- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
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