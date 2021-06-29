Министерство обороны Великобритании извинилось за потерю секретных документов.

В министерстве обороны Великобритании назвали ошибкой отдельного человека потерю документов с планами по прохождению эсминца в Черном море.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Квин, сообщает Гордон со ссылкой на Reuters.

Квин подтвердил, что ряд секретных документов министерства обороны чиновник потерял в начале прошлой недели, и этот же чиновник затем сообщил о потере.

"Не хочу делать поспешные выводы до завершения расследования, но, похоже, речь идет о человеческой ошибке. Мне очень жаль, что такой инцидент имел место. Его расследование будет тщательным", - сказал Квин.

При этом один из утерянных документов был с пометкой "RU Eyes Only" (означает, что он разрешен для распространения только в Великобритании и его нельзя передавать союзникам).

Расследование этого инцидента должны завершить в ближайшее время: на время расследования чиновнику, который потерял документы, запретили иметь доступ к секретным материалам.

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Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в «территориальные воды РФ». В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признают аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Олег Давыгора