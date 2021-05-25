МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Беларуси эффективным инструментом влияния на режим Лукашенко. Вильнюс при этом настаивает на немедленном переходе к следующему пакету ограничений.
Об этом журналистам сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, цитирует Delfi.
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Экономические санкции против компаний, торгующих с Беларусью, вводят только по решению Совета ЕС, у Литвы таких полномочий нет.
"Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению Совета ЕС. Пока Литва сама по себе на такой шаг пойти не может", – пояснил министр.
Вильнюс надеется на рассмотрение пятого пакета – нефтяного.
"Мы за скорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом, который охватит и определенные сектора – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС", – добавил Ландсбергис.
В ЕС заговорили об усилении давления на режим Лукашенко в связи с задержанием Романа Протасевича – основателя крупнейшего белорусского Telegram-каналу NEXTA, освещающего политические события в стране.
Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.
- После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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