Вильнюс надеется на рассмотрение пятого пакета санкций, который может затронуть нефтяной сектор.

МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Беларуси эффективным инструментом влияния на режим Лукашенко. Вильнюс при этом настаивает на немедленном переходе к следующему пакету ограничений.

Об этом журналистам сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, цитирует Delfi.

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Экономические санкции против компаний, торгующих с Беларусью, вводят только по решению Совета ЕС, у Литвы таких полномочий нет.

"Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению Совета ЕС. Пока Литва сама по себе на такой шаг пойти не может", – пояснил министр.

Вильнюс надеется на рассмотрение пятого пакета – нефтяного.

"Мы за скорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом, который охватит и определенные сектора – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС", – добавил Ландсбергис.

В ЕС заговорили об усилении давления на режим Лукашенко в связи с задержанием Романа Протасевича – основателя крупнейшего белорусского Telegram-каналу NEXTA, освещающего политические события в стране.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

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Автор: Яна Ставская