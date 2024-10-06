Грузы обнаружены в пассажирских поездах, которые следовали из Калининграда в Москву.

Литовская таможня перехватила грузы с военными вещами, предназначенными для российской армии. Как сообщает LRT, сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы (Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре груза с предметами военного назначения.

Так, в понедельник, 30 сентября в поезде, следовавшем из Калининграда, обнаружили партию маскировочных сеток. Ранее, 27-29 сентября, в тех же поездах таможенники обнаружили маскировочные сетки для сокрытия пушек. А 1 октября таможенники обнаружили и задержали почтовую посылку с камуфляжными штанами, которые, как считается, были предназначены для российских военных.

Как отметили в литовской таможне, такие грузы обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России

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Как сообщает LRT, конфискованные предметы литовская таможня передаст Украине в качестве помощи.

Литва и война в Украине

Литва активно поддерживает Украину в полномасштабной войне с Россией. В конце сентября министерство обороны страны сообщало, что они предоставили Украине помощь на более чем 683 миллиона евро.

Осенью 2022 года Литва, Польша, Эстония и Латвия и Литва закрыли границы для граждан России. А в прошлом году Латвия запретила въезд автомобилям с российскими номерами и их пребывание на своей территории.

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