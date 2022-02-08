Песков утверждает, что Путин якобы готов к такой встрече.

В Кремле заявили, что для проведения встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского следует определить ее конечную цель.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

"Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело", - сказал Песков.

По его словам, РФ якобы не отказывается от такой встречи.

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"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [РФ] будет готова встречаться с кем угодно", - утверждает представитель Кремля.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Владимир Зеленский согласился на встречу с Владимиром Путиным в Турции. Ранее Эрдоган пригласил в Анкару Путина и Зеленского для "обсуждения и разрешения разногласий".

До этого в Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь двусторонние отношения. "Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявлял Песков.