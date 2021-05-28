В Офисе президента считают, что общение Зеленского с Путиным может быть более эффективным относмительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Для украинской власти более важная двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина, чем последнего с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

Подоляка спросили, есть ли ощущение, что все ждут встречи президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

«Мы, скорее, ждем встречи президента Зеленского и президента Путина, потому что это, на мой взгляд, более важно для нас. Потому что Владимир Александрович на сегодня точно понимает все риски сложившейся ситуации. Он точно понимает, какие могут быть выходы из этой ситуации, и это общение было бы гораздо более эффективным», - отметил Подоляк.

При этом он признал, что мир ждет встречи Байдена и Путина.

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«Потому что есть не только украинский конфликт сегодня (война на Донбассе, начатая Россией - УНИАН), не только украинская тематика в глобальной повестке дня, где присутствует Россия. Там есть много других тем, тем и Сирии, Ближнего Востока, и тема Восточной Европы, и тема, скажем, «Северного потока-2». Многие темы, следствием которых является постоянная эскалация в глобальном смысле. То есть, Россия постоянно поднимает планку, скажем так, жестких предложений, и миру надо на это реагировать. И безусловно, президент Соединенных Штатов Байден считается, скажем, более уполномоченным переговорщиком с Российской Федерацией в этих вопросах», - добавил Подоляк.

По его словам, Украина владеет информацией, если происходят контакты между США и РФ.

Он отметил, что нужно отказаться от суждений, что рассмотрение вопросов Украины на мировой арене происходит без ее участия. «Это не совсем верно. Потому что мировая повестка дня и дает основания говорить о каких-то эскалационных точках без присутствия той или иной страны. Для нас это невыгодно, но для нас это важно, потому что, и Соединенные Штаты, и Россия имеют свое видение того, как этот регион в целом должен развиваться. Безусловно, они в двустороннем формате могут обменяться мнениями. Мы точно получаем информацию о том, о чем они будут говорить по дипломатическим каналам, по закрытым каналам, по каналам, которые имеет Андрей Борисович Ермак, получаем даже по медийным каналам, чуть позже. Безусловно, мы всю эту информацию получаем», - отметил Подоляк.

Он добавил, что в первую очередь Украина получает информацию от администрации американского президента.

Встреча Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин проведут первую личную встречу 16 июня в Женеве (Швейцария).

Встреча Зеленского и Путина

Пока дата и место проведения встречи Зеленского и Путина точно не согласованы. В Офисе президента Украины намерены включить «трудные вопросы» в повестку дня встречи Зеленского с Путиным. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявляет, что встреча лидеров Украины и России должна проводиться в третьей стране, которая занимает нейтралитет.

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Автор: Виталий Саенко