В колумбийском городе Эль-Эспинале во время корриды обрушилась трибуна, есть многочисленные жертвы.
Об этом пишет El Comercio.
Трагедия произошла во время торжеств в честь праздника Сан-Педро. Одна из переполненных лож арены для корриды рухнула на арену, на которой также находились люди.
По предварительным данным местных журналистов, погибли не менее 5 человек. В то же время другое издание сообщает о не менее 500 раненых.
На место происшествия выехали спасатели гражданской обороны, людям помогают эвакуироваться в безопасное место. В местной больнице объявили желтый уровень опасности для оказания помощи пострадавшим.
По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствовавшие на мероприятии.
Губернатор Толимы Рикардо Ороско сообщил, что среди погибших есть женщины, несовершеннолетний и мужчина, однако уточнил, что это предварительная цифра.
Ранее сообщалось, что на озере Фурнаш под водопадом на юго-востоке Бразилии часть скалы обрушилась на прогулочные катера с туристами.
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