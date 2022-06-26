На месте работают спасатели.

В колумбийском городе Эль-Эспинале во время корриды обрушилась трибуна, есть многочисленные жертвы.

Об этом пишет El Comercio.

Трагедия произошла во время торжеств в честь праздника Сан-Педро. Одна из переполненных лож арены для корриды рухнула на арену, на которой также находились люди.

По предварительным данным местных журналистов, погибли не менее 5 человек. В то же время другое издание сообщает о не менее 500 раненых.

На место происшествия выехали спасатели гражданской обороны, людям помогают эвакуироваться в безопасное место. В местной больнице объявили желтый уровень опасности для оказания помощи пострадавшим.

По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствовавшие на мероприятии.

Губернатор Толимы Рикардо Ороско сообщил, что среди погибших есть женщины, несовершеннолетний и мужчина, однако уточнил, что это предварительная цифра.

Ранее сообщалось, что на озере Фурнаш под водопадом на юго-востоке Бразилии часть скалы обрушилась на прогулочные катера с туристами.

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