Местные жители в момент взрыва почувствовали "интенсивную тряску".

Мощнейший взрыв прогремел взрыв в двухэтажном кафе в Актау. В результате инцидента от здания ничего не осталось.

Об этом сообщает местный блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram.

Сообщение о взрыве поступило в департамент по ЧС Мангистауской области в 21:18 минут. По данным властей, в больницы никто не обращался. На месте инцидента работали десятки спасателей и специальная техника.

Спасатели разбирали завалы, чтобы выяснить, есть ли пострадавшие. На месте также дежурили медики.

Читайте такжеВнезапный выброс газа убил шесть человек на шахте в КазахстанеВ то же время официальный представитель МЧС Талгат Уал заявил, что в момент взрыва в кафе никого не было. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа в "цехе по продаже самсы и плова".

Местные СМИ пишут, что жители близлежащих домов почувствовали "интенсивную тряску". Пострадали рядом припаркованные авто.

Как ранее сообщал УНИАН, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне, городе Фритаун. Число жертв взрыва инцидента достигло 99 человек.

Автор: Анастасия Горбачева