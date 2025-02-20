Предполагается, что террористы могли перепутать время детонации, поэтому бомбы взорвались вечером.

Сразу три пустых взорвались одновременно на автостоянках в Израиле. Произошло это в пригороде Тель-Авива – Бат-Яме.

Об инциденте сообщает The Times of Israel. Отмечается, что взрывы, вероятно, являются попыткой комбинированного теракта. Муниципалитет Бат-Яма сообщает, что "чудом автобусы прибыли на стоянки за мгновение до взрыва". Пострадавших нет.

Еще два взрывных устройства были обезврежены на других объектах. Из-за инцидента все автобусы в районе Тель-Авива обыскивают. Полицейские остановили движение легкой железной дороги в этом районе из-за подозрения, что подозреваемый зашел в один из вагонов поезда.

"Все пять взрывных устройств, которые сдетонировали или были обезврежены сегодня вечером, были оснащены таймерами, и все взрывы должны были произойти одновременно завтра утром, сообщают несколько ивритских СМИ со ссылкой на неназванный источник в органах безопасности. В каждом из устройств содержалось по 5 килограммов взрывчатки, говорится в сообщениях", – говорится в сообщении.

По крайней мере одно из неподорванных устройств содержало сообщение "Месть из Тулькарема" – ссылка на город на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ недавно провел широкомасштабную антитеррористическую операцию.

Представитель полиции Арье Дорон заявил, что полицейские все еще пытаются найти другие бомбы в районе Тель-Авива в дополнение к трем, которые взорвались в пустых автобусах, и двум другим, которые были найдены и обезврежены в Бат-Яме и Холоне.

"На данный момент операция продолжается, наши силы все еще прочесывают территорию. Нам может повезти, если террористы действительно установили эти таймеры на неправильный час. Но еще слишком рано делать выводы", – говорит он.

12 канал также сообщает, что одно из неподорванных устройств нашел пассажир, который и сообщил водителю о подозрительной сумке.

Теракты в мире – другие новости

14 февраля теракт произошел в Николаеве. В результате взрыва погибли трое военных Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык.

Правоохранители задержали четырех юношей, которые по заказу спецслужб РФ готовили теракт в центре Николаева, произошедший 14 февраля. Задержанными оказались несовершеннолетние жители Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

18 февраля в Италии на нефтяном танкере, связанном с РФ, прогремели взрывы. Одна из версий инцидента – теракт.

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