Задержанные парни - несовершеннолетние из Полтавской области. РФ завербовала их через Telegram-каналы.

Правоохранители задержали четырех юношей, которые по заказу спецслужб РФ готовили теракт в центре Николаева, произошедший 14 февраля. В результате взрыва погибли трое военных и женщина, которая принесла на место происшествия взрывчатку, еще семь человек ранены.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, задержанными оказались несовершеннолетние жители Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

Отмечается, что по инструкции россиян юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка. В обмен на обещание "быстрого заработка" женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

Видео дня

"Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбы дистанционно активировали взрывное устройство через вызов на мобильный телефон", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта. В то же время несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали вознаграждения. Там их и задержали правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывного устройства.

Четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей). Они находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

В социальных сетях люди сообщают, что погибшая 42-летняя женщина - жительница города Горишние Плавни.

Теракт в Николаеве 14 февраля - детали

14 февраля в центре Николаева произошел взрыв, в результате чего погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик.

Это произошло на улице Пограничной возле кафе, где женщина подошла к людям в военной форме. В руках она держала сумку, на дне которой было взрывное устройство. В результате взрыва женщина погибла на месте. Перед взрывом она делала покупки в магазине и не исключено, что могла не знать, что несет взрывчатку.

Вас также могут заинтересовать новости: