В Военно-воздушных силах Израиля расследуют обстоятельства инцидента.

На севере Израиля во время учений разбился военный вертолет Eurocopter AS565 Panther, в результате чего погибли двое пилотов Армии обороны.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Третьего члена экипажа патрульного, доставили в медучреждение с травмами средней степени.

Его состояние сейчас стабильное, пациент проходит лечение в шоковом отделении, после чего пострадавшего переведут в отделение интенсивной терапии.

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Eurocopter AS565 Panther упал в Средиземное море неподалеку от портового города Хайфа через час после вылета. Местные жители увидели пламя с берега и позвонили в полицию.

СМИ уточняют, что военные летели на малой высоте.

В Военно-воздушных силах Израиля расследуют обстоятельства инцидента, учебные полеты приостановили.

По предварительной информации, причиной падения вертолета была техническая неисправность.

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