В Испании мужчина открыл стрельбу из пистолета-шокера по прохожему, который сделал ему замечание.
Об этом пишет noticia.ru.
Конфликт произошёл в провинции Ла-Корунья. Пара выгуливала собаку и не убрала за ней экскременты.
Прохожий заметил это и сделал им замечание. После этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого владелец собаки достал пистолет-шокер и выстрелил ему в лицо, попав в губу.
Читайте такжеПрезидент Бразилии не надел маску и поплатился за этоПрибывшие полицейские допросили нападавшего. Он объяснил правоохранителям, что таким образом защищался. Судьба прохожего неизвестна.
Как известно, пистолет-шокер - это оружие, принцип действия которого основан на поражении противника с расстояния до пяти метров.
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