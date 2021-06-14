На место вызвали полицию.

В Испании мужчина открыл стрельбу из пистолета-шокера по прохожему, который сделал ему замечание.

Об этом пишет noticia.ru.

Конфликт произошёл в провинции Ла-Корунья. Пара выгуливала собаку и не убрала за ней экскременты.

Прохожий заметил это и сделал им замечание. После этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого владелец собаки достал пистолет-шокер и выстрелил ему в лицо, попав в губу.

Читайте такжеПрезидент Бразилии не надел маску и поплатился за этоПрибывшие полицейские допросили нападавшего. Он объяснил правоохранителям, что таким образом защищался. Судьба прохожего неизвестна.

Как известно, пистолет-шокер - это оружие, принцип действия которого основан на поражении противника с расстояния до пяти метров.

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Автор: Людмила Жерновская