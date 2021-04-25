Вакцины, которые находятся на третьей фазе исследований, начали производить в Иране.
Об этом сообщает Анадолу.
Как отмечается, в одном из отелей в столице Исламской Республики при участии представителей Научного совета по коронавирусу добровольцам ввели вакцину COVIRAN Bereket, исследования которой находятся на третьей фазе.
В числе добровольцев - член Национального совета по борьбе с коронавирусом Муни Мухриз, депутат от провинции Систан и Белуджистан Хусейн Али Шехрияри и бывший преподаватель Мухаммед Али Эмирзергер.
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До сентября планируется произвести более 30 млн доз этой вакцины, в том числе 1 миллион доз - в мае, 3,5 миллиона - в июне, 12 миллионов - в июле и 15 миллионов - в августе.
«Вакцина будет передана в министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен», - сказал Мухбир.
Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на человеке 29 декабря 2020 года, после чего объявил об успешных результатах.
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