До сентября Иран планирует произвести более 30 миллионов доз собственной вакцины.

Вакцины, которые находятся на третьей фазе исследований, начали производить в Иране.

Об этом сообщает Анадолу.

Как отмечается, в одном из отелей в столице Исламской Республики при участии представителей Научного совета по коронавирусу добровольцам ввели вакцину COVIRAN Bereket, исследования которой находятся на третьей фазе.

В числе добровольцев - член Национального совета по борьбе с коронавирусом Муни Мухриз, депутат от провинции Систан и Белуджистан Хусейн Али Шехрияри и бывший преподаватель Мухаммед Али Эмирзергер.

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До сентября планируется произвести более 30 млн доз этой вакцины, в том числе 1 миллион доз - в мае, 3,5 миллиона - в июне, 12 миллионов - в июле и 15 миллионов - в августе.

«Вакцина будет передана в министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен», - сказал Мухбир.

Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на человеке 29 декабря 2020 года, после чего объявил об успешных результатах.

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Автор: Денис Прядко