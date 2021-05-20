Части тела кинематографиста нашли в мусорных мешках и чемодане.

Родители 47-летнего иранского режиссера Бабака Кхоррамдина убили и расчленили его, так как у мужчины не было жены.

Об этом сообщает Daily Mail.

Части тела кинематографиста нашли в мусорных мешках и чемодане в западной части Тегерана в воскресенье, 16 мая. Отец погибшего в суде признался, что ввел в организм сына наркоз, заколол его, расчленил и выбросил останки.

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По данным The Mirror, по подозрению в убийстве и расчленении Кхоррамдина была также арестована его мать. Расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что конфликт отца с режиссером предположительно возник из-за отсутствия у последнего жены.

Бабак Кхоррамдин закончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году, изучал кинематограф в Лондоне, Великобритания. Там он снял несколько короткометражных фильмов.

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Автор: Денис Прядко