Пользователям предоставляют 30 дней для обжалования решения о блокировке аккаунта в Instagram.

В понедельник, 31 октября, в соцсети Instagram произошел глобальный сбой, из-за которого аккаунты тысячи пользователей оказались заблокированными.

Об этом пишет Sky News.

"Мы знаем, что у некоторых из вас есть проблемы с доступом к вашей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства", - заявили в Instagram.

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Добавляется, что тысячи пользователей получили известие о блокировке аккаунта при попытке войти на свою страницу.

Пользователям предоставили 30 дней для обжалования решения о блокировке аккаунта в соцсети.

Кроме того, зафиксировано уменьшение количества подписчиков у популярных пользователей.

Компания обещает вскоре исправить ошибки после масштабного сбоя.

Что нового в Instagram

Ранее УНИАН сообщал, что в Instagram появилась поддержка NFT. Это одна из важных технологий для помощи Вооруженным Силам. Так в июле украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов.

В сентябре Instagram решила предоставить своим пользователям возможность репостить фото и видео-контент других людей.

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