Спецотряды разместились на части проспекта Руставели, которая прилегает к парламенту Грузии - они готовы действовать.

В Грузии наблюдается эскалация ситуации из-за массовых протестов, которые граждане организовали в ответ на принятие закона об "иноагентах" со стороны местных нардепов: спецназу удалось занять контрольные точки по всей территории возле парламента.

По данным "ИнтерпрессНьюс", силовикам удалось оттеснить участников митинга и разместиться на части проспекта Руставели, которая прилегает к зданию. Ранее они также заняли позиции на улице Чичинадзе и площади Свободы - это позволило силовикам фактически "взять в кольцо" парламент, окружив его со всех сторон.

СМИ пишут, что в рамках разгона граждан спецотряды применили водометы и слезоточивый газ, и оттеснили протестующих за баррикады.

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В Грузии начались протесты из-за закона об "иноагентах"

Напомним, что вечером 7 марта у стен парламента Грузии произошли массовые стычки граждан с силовиками: люди собрались на площади Свободы, чтобы высказать свое несогласие с действиями парламентариев.

В этот день парламент принял законопроект об "иноагентах", который фактически является "копией" аналогичного закона, принятого на территории РФ. Его положения позволяют объявлять "агентами иностранного влияния" те или иные неправительственные организации и издания за критику действий правительства или других моментов.

На данный момент в ЕС уже негативно отреагировали на такой шаг со стороны парламента Грузии. Глава внешней дипломатии Жозеп Боррель отметил, что закон об "иноагентах" может испортить отношения между страной и организацией.

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