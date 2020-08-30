В Государственном департаменте США отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о якобы причастности американских спецслужб к ситуации с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус, пишет "Голос Америки". Ранее Путин заявил, что спецслужбы Украины и США предоставили бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси как "ударную силу для раскачивания ситуации" во время выборов.
"Нам известно о сообщении о двурушническом использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных упорных усилий поставить правительства других стран в неловкое положение, усилить раскол внутри стран, поддержать автократов, и в целом сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы", - заявила она.
Ортагус также отметила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "через действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами влияния российских спецслужб".
"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" в целом мире обогащает российскую элиту, нанося ущерб странам в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и приглушения голоса народа неприемлемо", - заявила Ортагус.
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что произошло
- 29 июля в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
- Беларусь попросила Украину проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.
- 7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков, чтобы белорусские правоохранители осуществили их экстрадиции.
- Уже через два дня Лукашенко сообщил, что получил от президента РФ Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".
- 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины подозреваются в участии в террористической организации.
- 14 августа Беларусь выдала России 32 "вагнеровцев". В связи с этим в Офисе президента Украины заявили, что ожидали от властей Беларуси юридически корректного и взвешенного решения, а в МИД Украины не исключили возможности обращения в Интерпол.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram