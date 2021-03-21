Темпы распространения коронавируса в Германии достигли точки, после которой правительство может отменить ослабление локдауна.

Количество новых заражений коронавирусом в Германии за семь дней из расчета на 100 тысяч населения в воскресенье, 21 марта, превысило критическую отметку в 100 и достигло 103,9.

Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха (RKI), который консультирует немецкое правительство в вопросе преодоления эпидемии COVID-19 в стране, сообщает DW.

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Согласно данным исследователей, только за минувшие сутки в Германии было зафиксировано 13 тыс. 733 новых случаев COVID-19, при этом от этой болезни умерли 99 человек.

Таким образом общее количество заражений от начала пандемии в ФРГ достигло 2,66 миллиона, а количество жертв коронавируса - 74 тыс. 664.

Локдаун в Германии

В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 тысяч населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд. В случае, если в отдельной земле или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить "экстренный тормоз" для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

Однако для различных регионов страны этот показатель сильно отличается. По данным RKI, в Тюрингии он уже превысил отметку в 207, а в Баварии - в 108 случаев соответственно. В то же время в Берлине он все еще ниже критического показателя - 94, а в Шлезвиг-Гольштейне - 59,5.

22 марта 2021 года власти земель и федеральное правительство уже запланировали провести совместное совещание, на котором будут обсуждаться планы дальнейших действий по преодолению пандемии COVID-19 в Германии.

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Автор: Леся Лещенко