В польском городе Гданьск появилась площадь имени героического Мариуполя.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на главу города Александру Дулькевич.
"Мариуполь и Гданьск сочетают не только партнерские отношения, но и дружба. Это - замечательный город, который с первых дней войны российской агрессии стал целью яростной и зверской агрессии", - отметила Дулькевич.
По ее словам, "отныне сквер в районе Вжещ на пересечении улиц Партизан и Матери Польши будет имени Героического Мариуполя". Таким образом город хочет отдать дань уважения героям, которые защищали Мариуполь.
Место, где находится сквер, - неслучайно. Поблизости находится Генеральное консульство Российской Федерации.
Дулькевич также сообщила, что вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским они задекларировали помощь в восстановлении города, подписав пакт городов Феникс. К нему относятся города, восставшие из руин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Польша отправила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН ранее, Польша отгородилась от Беларуси пятиметровым забором.