На месте можно ознакомиться с выставкой "Мариуполь – героический город", на которой есть фотографии города в мирное и военное время.

В польском городе Гданьск появилась площадь имени героического Мариуполя.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на главу города Александру Дулькевич.

"Мариуполь и Гданьск сочетают не только партнерские отношения, но и дружба. Это - замечательный город, который с первых дней войны российской агрессии стал целью яростной и зверской агрессии", - отметила Дулькевич.

По ее словам, "отныне сквер в районе Вжещ на пересечении улиц Партизан и Матери Польши будет имени Героического Мариуполя". Таким образом город хочет отдать дань уважения героям, которые защищали Мариуполь.

Место, где находится сквер, - неслучайно. Поблизости находится Генеральное консульство Российской Федерации.

Дулькевич также сообщила, что вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским они задекларировали помощь в восстановлении города, подписав пакт городов Феникс. К нему относятся города, восставшие из руин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Польша отправила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН ранее, Польша отгородилась от Беларуси пятиметровым забором.

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