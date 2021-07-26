Учиться инфлюенсеры и контент-мейкеры будут в университете прикладных наук Тампере.

В Финляндии появятся дипломированные блогеры — соответствующую образовательную программу разработал университет прикладных наук Тампере TAMK.

Об этом сообщает yle.

Созданную программу назвали Influencers Academy - учебный год для инфлюенсеров и контент-мейкеров начнется в январе 2022 года. Изначально планируется набрать 20-25 желающих.

Читайте такжеВ Украине решили создать рейтинг "вредных" блогеровНа овладение этой профессией уйдет 3,5 года - в случае успешного окончания обучения все выпускники получат диплом о высшем профессиональном образовании и академическую степень бакалавра.

За это время будущих блогеров научат азам предпринимательства: управлению персоналом, маркетингу, бухгалтерскому учету и другим аспектам управления бизнесом.

Конечная цель программы — превратить блогерство в источник дохода. Для этого студенты учредят в Финляндии собственные фирмы для поддержки своего блога в соцсетях. Причем занятия будут вести на английском языке.

Стоимость обучение при этом совсем не маленькая - 9,8 тыс. евро в год или 34,3 тыс. за всю программу.

Отметим, что скандалы с участием блогеров стали уже обыденностью. Например, в Киеве молодой "тиктокер" ради эффектного видео разбил бутылку виски за 7,5 тыс. долларов.

Автор: Станислав Кожемякин