Пользователей просят как можно быстрее предоставить свою налоговую информацию о доходах от просмотров в США.

Компания Google начнет взимать налоги с доходов на YouTube, полученных от просмотров пользователями из США.

«С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. ... Авторы YouTube, монетизирующие свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают», — говорится в сообщении компании.

В частности, Google собирается удерживать налог на доход от просмотров объявлений, подписок YouTube Premium, суперчата, супернаклеек и спонсорства.

Читайте такжеРада хочет обязать Google, Microsoft и Netflix платит НДС в УкраинеРазмер налоговой ставки для авторов, живущих за пределами США, которые пришлют свою налоговую информацию, варьируется от 0 до 30% от дохода, полученного от американских зрителей. Сумма зависит от того, заключено ли между страной автора и США соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если пользователи не предоставят информацию об этих доходах до 31 мая 2021 года, Google будет взимать налог на доход по самой высокой ставке. Такая ставка будет зависеть от страны проживания автора и типа учетной записи AdSense:

для учетных записей компании ставка налога по умолчанию будет составлять 30% от доходов в США, если получатель платежей не является резидентом этой страны; а компании на территории США будут платить 24% от общих доходов во всех странах;

для личных учетных записей будет удерживаться налог в размере 24% с общего дохода во всех странах.

Авторы-резиденты США, которые предоставят действительную налоговую информацию, не будут платить налог.

Налоговую информацию следует обновлять каждые 3 года.

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Автор: Катерина Комолова