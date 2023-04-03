Отмечается, что суд арестовал подозреваемых почти на два года.

Немецкий суд отправил в тюрьму владельца "любимого паба Путина". Он принял участие в беспорядках по поводу перехода "Динамо" во второй дивизион в мае 2021 года.

Немецкое издание Bild сообщило, что в Дрездене владелец "АМ Тор" Конрад, куда захаживал президент РФ Владимир Путин, оказался в тюрьме почти на два года за участие в беспорядках.

Конрад ударил оператора, снимавшего стычки. Сотрудник СМИ после побоев оказался в больнице с ушибами головы и живота. В суде подозреваемые отрицали причастность к преступлению.

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"Журналисты являются частью государственной власти и должны пользоваться особой защитой. Поэтому об отсрочке исполнения приговора на испытательном сроке не может быть и речи", – подчеркнул судья, назначив задержанным наказание в виде заключения в тюрьме.

"Русский мир" за границей - что известно

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину и объявленной в России мобилизации многие россияне сбежали в Европу, где наравне с местными фанатами Путина несут кремлевскую прораганду и сеят идеи "русского мира".

Они устраивают автопробеги, призывают к нападению на другие страны, а также издеваются над украинцами, которым пришлось строить новую жизнь заграницей.

Особо буйных фанатов Кремля все же наказывают. Так, в Германии правоохранители оштрафовали почти на 1,5 тысячи евро пенсионера, который пришел на украинский митинг с флагом РФ и толкнул, участниц акции.

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