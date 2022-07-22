Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока и вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Из-за штормовой погоды в Черном море может усилиться дрейфование вражеских мин, в том числе и к берегу.

Об этом сообщает Одесская мэрия со ссылкой на оперативное командование "Пивдень".

"Из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока и вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

"Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички об опасности. Не используйте пляжи для отдыха - это опасно", - отметили в мэрии города.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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