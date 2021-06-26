По данным синоптической службы Чехии, торнадо оставил 26-километровую полосу разрушений шириной в 500 м.

Военные и пожарные в Чехии начали разбирать остатки разрушенных домов после смертоносного торнадо.

Ликвидация последствий в Южной Моравии предусматривает также проверку зданий, которые устояли, для определения, нуждаются ли они в сносе.

В результате торнадо, которое налетело на юг страны 24 июня, по меньшей мере пять человек погибли. Среди них – беременная женщина из соседней Словакии, чей нерожденный ребенок также умер. Еще около 200 человек получили ранения, 60 человек нуждались в госпитализации.

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По данным синоптической службы Чехии, торнадо оставил 26-километровую полосу разрушений шириной в 500 м. Правительство планирует выделить помощь пострадавшим на $19 млн, передает радио Свобода.

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Автор: Ирина Погорелая