Британский министр обороны подчеркнул, что возможные поставки Украине американских комплексов Patriot станут важным моментом в войне.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес не исключает возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

"Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей", - рассказал он на интервью Times Radio.

Также британский министр утверждает, что возможные поставки Украине американских комплексов Patriot станут важным моментом в войне.

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Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) – авиационная ракета совместного британско-французского производства класса воздух-земля с дальностью полета более 250 км, которая способна поражать стационарные цели, хорошо защищенные средствами ПВО. Она незаметна для радиоэлектронного противодействия и может применяться в любую погоду и независимо от времени суток.

Дальнобойное оружие для Украины

5 декабря издание The Wall Street Journal выпустило материал о том, что США тайно модифицировали переданные Украине ракетные установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, в том числе ATACMS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никаких тайных модификаций оружия, в том числе ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Вооруженные Силы Украины на фронте не используют.