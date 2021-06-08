В Манаусе пришлось остановить транспорт и закрыть школы

Кровавые разборки охватили город Манаус в Бразилии после убийства босса наркоторговцев. Местным властям пришлось остановить транспорт, и закрыть школы.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Во время спецоперации местная полиция застрелила наркоторговца Эрика Батиста Косту, известного как "Дадиньо". После его смерти в городе начался настоящий террор.

Группировки взорвали более 20 авто и уничтожили автобусные станции, а также отделения банков. Кроме того, они обстреляли полицейский участок возле порта Манаус. Информации о пострадавших пока нет.

По данным местной полиции, арестованы 29 человек, которые принимали участие в нападениях и планировали теракты. Губернатор штата потребовал развернуть военные силы.

Местные жители говорят, что чувствуют себя заложниками и боятся выйти на улицу из-за угроз от преступников.

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Автор: Horbacheva Anastasia