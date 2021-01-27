От автобуса остался сплошной искореженный металл.

В Бразилии автобус с людьми сорвался в пропасть, по меньшей мере 19 человек погибли.

Читайте такжеВ Камеруне автобус врезался в грузовик, погибли 60 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.

В автобусе было более полусотни пассажиров. От него остался сплошной искореженный металл.

На месте работают спасатели, спасенных на вертолетах доставляют в ближайшие госпитали.

По данным полиции, все пассажиры – туристы, направлявшиеся на морской курорт.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН