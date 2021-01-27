В Бразилии автобус с туристами сорвался в пропасть
В Бразилии автобус с людьми сорвался в пропасть, по меньшей мере 19 человек погибли.
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В автобусе было более полусотни пассажиров. От него остался сплошной искореженный металл.
На месте работают спасатели, спасенных на вертолетах доставляют в ближайшие госпитали.
По данным полиции, все пассажиры – туристы, направлявшиеся на морской курорт.
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