Левитт также дала совет французскому политику.

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть французам подаренную Штатам Статую Свободы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт такой вариант развития событий отвергает, пишет Sky News.

Во время пресс-конференции она подчеркнула, что США "точно не будут" возвращать статую. Левитт также дала совет французскому политику:

"Мой совет неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить ему, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не разговаривают на немецком", – заявила она.

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Как объясняет Sky News, пресс-секретарь Белого дома имела в виду присоединение Штатов к государствам, которые освобождали Францию от оккупации войсками нацистской Германии во Второй мировой войне. Также Штаты и Франция бок о бок воевали во время Первой мировой.

"Они должны быть очень благодарны", – акцентировала Левитт.

При этом она не упомянула о роли Франции в поддержке США во время войны за независимость от Великобритании.

Что предшествовало

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн публично призвал США вернуть французам Статую Свободы. По его словам, американцы, похоже, начали презирать ее.

Депутат также выразил сожаление по поводу поведения президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России. Он является пылким сторонником поддержки Украины.

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