Активисты и критики выступили против планов превратить его в полицейский участок.

Австрия начала работу по превращению дома из желтого кирпича, где родился Адольф Гитлер, в полицейский участок. Таким образом власти хотят не допустить, чтобы здание стало местом паломничества неонацистов.

После десятилетий споров о правах собственности и судьбе места рождения диктатора в Браунау-ам-Инн, недалеко от границы Австрии с Германией, австрийское правительство экспроприировало здание в 2017 году, пишет The Washington Post. Затем Министерство внутренних дел объявило о планах превратить его в центр правоохранительных органов, включая центр обучения правам человека для сотрудников полиции.

Рабочие уже начали устанавливать ограждение и готовится к ремонтным работам, которые, как ожидается, продлятся около двух лет. Полиция должна переехать в здание в 2026 году.

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Активисты и критики приветствовали инициативу по преобразованию этого места, но выступили против планов превратить его в полицейский участок. Некоторые призывают к сносу здания, другие предлагают превратить его в мемориал или выставочную площадку.

Ожидается, что памятный камень возле объекта останется с надписью: "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших - это предупреждение".

Дом Гитлера - что известно

С момента окончания Второй мировой войны Австрия стремилась дистанцировать неприметное здание, в котором в 1889 году родился Гитлер, от его наследия.

Когда правительство объявило о планах реконструкции в 2019 году, тогдашний министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн заявил, что это решение "должно послужить безошибочным сигналом о том, что роль этого здания как памятника нацистам окончательно отменена".

Австрийские чиновники ранее заявляли, что редизайн поможет развеять опасения, что дом может стать "культовым объектом", поскольку в прошлом он привлекал посетителей, прославлявших Гитлера.

Но вопрос о том, как противостоять прошлому, остается предметом споров.

Эрих Маршалл, принимавший участие в инициативе против строительства полицейского участка, рассказал Reuters, что властям следовало больше консультироваться с жителями Браунау о будущем использовании собственности.

Кинорежиссер Гюнтер Швайгер, выпустивший документальный фильм о месте рождения Гитлера, заявил Deutsche Welle, что "преобразование в полицейский участок - совершенно неправильный сигнал", назвав это "пощечиной жертвам".

Правительство арендовало дом у его давнего владельца в течение десятилетий после Второй мировой войны. Совсем недавно его использовала организация, поддерживающая людей с ограниченными возможностями, до 2011 года, когда из-за отказа владельца провести ремонт объекта он остался заброшенным.

Конституционный суд страны поддержал решение правительства в 2017 году конфисковать дом, а позже власти пригласили архитекторов представить планы реконструкции. Пандемия коронавируса задержала реконструкцию, которая, по оценкам, обойдется примерно в 20 миллионов долларов.

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