В свое время жизненная история иранца привлекла внимание мировых СМИ и известного голливудского режиссера Стивена Спилберга.

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль умер гражданин Ирана Махран Карими Нассери, проживший там 18 лет.

Нассери умер вчера утром от естественных причин в терминале 2F, сказал представитель аэропорта, передает Би-би-си.

Нассери, родившийся в 1945 году в иранской провинции Хузестан, в 1988 году полетел в Европу, на поиски уехавшей ранее матери. Однако он попал в миграционную западню - все его документы были украдены. После того, как его выдворили из Великобритании, Нидерландов и Германии из-за отсутствия необходимых документов, Нассери вынужден был поселиться в главном аэропорту Парижа. Права на въезд во Францию у него тоже не было.

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Он разместился в терминале 2F на нескольких креслах, в окружении тележек с вещами. Дни он проводил, делая записи о своей жизни в блокноте и за чтением газет и журналов.

История Нассери привлекла внимание мировых СМИ и известного голливудского режиссера Стивена Спилберга. Он снял по ее мотивам фильм под названием "Терминал" с Томом Хэнксом и Кэтрин Зетой-Джонс в главных ролях.

После премьеры фильма у Нассери взяли множество интервью. В какой-то момент он начал называть себя "сэр Альфред" и давал по шесть интервью в день.

Несмотря на то, что Нассери в 1999 году дали статус беженца во Франции, он продолжал жить в аэропорту до 2006 года. В 2006-м его госпитализировали из-за болезни. После этого он жил в хостеле, на деньги, полученные от фильма.

Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер. У него нашли несколько тысяч евро наличными, добавил представитель аэропорта.

Фильм Спилберга "Терминал"

Трагикомедия "Терминал" вышла на экраны в 2004 году. Слоган фильма — игра слов, его можно перевести и как "Жизнь - это ожидание", и как "Жизнь ждет".

В поисках подходящей локации Спилберг посетил множество аэропортов по всему миру, но руководство ни одного из них не дало разрешения на длительные съёмки в настоящих пассажирских терминалах. Массивные, способные выдержать землетрясение съемочные декорации были возведены в гигантском ангаре в региональном аэропорту лос-анджелесского пригорода Палмдейл (высота потолков в ангаре составляла 22 метра, ранее там располагался сборочный цех для самолетов Rockwell B-1 Lancer). Хотя декорации изображали аэропорт Джона Кеннеди, за основу был взят один из терминалов аэропорта Дюссельдорфа. Наружные сцены снимались в монреальском аэропорту Мирабель.

Бюджет фильма составил $60 млн, а кассовы сборы - $219 млн.

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