На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Норвегии арестовали гражданина России за управление беспилотником.
Об этом сообщает Washington Post.
Как сообщает издание, норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе на севере Норвегии.
При аресте у россиянина были изъяты фототехника, дрон и карты памяти. При осмотре оборудования у него обнаружили фотографии аэропорта Киркенес (город недалеко от границы с Россией) и норвежского военного вертолета.
Запрет на использование дронов россиянами:
В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства.
Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией.
14 октября 2022 года в Норвегии задержали россиянина, запускавшего беспилотные летательные аппараты. По данным норвежских СМИ, у него обнаружили два дрона и несколько электронных устройств хранения данных.
В конце сентября - начале октября 2022 года сообщалось о многочисленных наблюдениях беспилотников возле норвежских морских нефтегазовых платформ.
Безопасность ключевой энергетической инфраструктуры усилили после взрывов на российских газопроводах.
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