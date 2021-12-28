Грядущий год, как оказалось, может принести человечеству немало новых неприятных сюрпризов.

Французский астролог и оракул Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, оставил после себя немало предсказаний. Оказалось, в его прогнозах можно найти пугающие пророчества на 2022 год.

Что ждет человечество в новом году, по мнению Нострадамуса, сообщает издание The Sun.

Многие пророчества Нострадамуса уже сбывались. Он предсказывал приход к власти Гитлера, Французскую революцию и даже создание атомной бомбы. Помимо этого многие считают, что в своих трудах оракул даже писал о начале пандемии коронавируса. По мнению экспертов, более 70% пророчеств Нострадамуса сбылись.

В трудах оракула нашли и прогноз на 2022 год. Многие пророчества оказались пугающими.

Ужасное землетрясение

Эксперты нашли в пророчествах Нострадамуса четверостишие о том, что в 2022 году в Японии может произойти сильнейшее землетрясение. Оракул писал о "бедствии" в глубинах Азии, которое случится в середине дня. Если землетрясение действительно начнется, то оно может нанести ужасный ущерб и привести к гибели людей.

Война в Европе

Нострадамус писал, что в 2022 году столицу Франции могут взять в осаду. Париж окажется эпицентром войны, его якобы окружат солдаты. Если пророчество Нострадамуса сбудется, от боевых действий явно пострадает не только Франция, а и другие страны, расположенные рядом с ней.

Кризис с мигрантами

На фоне ситуации с мигрантами на границах прогноз Нострадамуса действительно выглядит жутким. В своих трудах оракул писал о большой беде из "крови и голода". Он пророчит не только войну в ЕС, но и пугающие последствия для всего мира.

Читайте такжеОсуществят все мечты: какие знаки Зодиака попали в "белый список" ВселеннойПо мнению Нострадамуса, вооруженные конфликты усилят голод и приведут к тому, что мигранты будут массово покидать свои дома в поисках лучшей жизни в других странах.

Крах Евросоюза

Эксперты утверждают, что Нострадамус пророчит падение ЕС. Оракул якобы предвидел Брексит и считал, что это станет началом краха. Нострадамус писал о развале ЕС, который может произойти в 2022 году. На фоне слов Нострадамуса британское издание приводит информацию о том, что Польша может стать первой страной, которая выйдет из состава ЕС вслед за Великобританией.

Огненный Астероид

На этом пугающие прогнозы Нострадамуса не заканчиваются. Оказалось, что оракул предсказывал столкновение Земли с астероидом. Он писал о падающем с неба огне, который обрушится на человечество в 2022 году.

"Бессмертные" роботы

Нострадамус, как считают эксперты, пророчил, что еще в 2021 году ученым удастся произвести огромный скачок в разработках искусственного интеллекта. Помимо этого, на 2022 год он прогнозировал появление "бессмертных учеников".

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для всех знаков: что принесет вам этот годВсе пророчества Нострадамуса написаны мистическим языком, со множеством аллегорий и намеков. Поэтому эксперты, которые пытаются расшифровать прогнозы оракула, часто вынуждены лишь строить догадки о том, что именно имел в виду сам провидец. В случае с роботами исследователи считают, что Нострадамус пророчит миру появление бессмертных созданий, заменяющих человека.

Смерть Ким Чен Ына

Эксперты считают, что Нострадамус пророчит смерть северокорейского диктатора. В 2022 году Ким Чен Ын якобы может умереть. В 2021 году вокруг него ходило много слухов, СМИ писали о резком похудении диктатора и о том, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно прогнозу Нострадамуса, внезапная смерть Ким Чен Ына приведет к изменениям в Северной Корее, а к власти прийдет новый "персонаж".

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