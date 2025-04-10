Мультимиллиардер убежден, что его дети прекрасно проживут и без фантастической суммы на счету.

Основатель Microsoft и мультимиллиардер Билл Гейтс намерен оставить в наследство своим детям лишь "жалкий" процент своего состояния. Об этом 69-летний техно-магнат рассказал в интервью Fox News.

"В моем случае мои дети получили прекрасное воспитание и образование, но [получат] менее 1% от общего богатства, потому что я решил, что это не будет для них услугой. Это не династия. Я не прошу их управлять Microsoft", - сказал Гейтс.

Он не назвал, сколько именно денег он имеет в виду под обозначением "менее 1%". Здесь стоит заметить, что по состоянию на 2025 год, по данным Forbes, все состояние Гейтса в целом оценивается в 102,2 миллиарда долларов. Причем большая часть - это ценные бумаги и другие активы, стоимость которых является оценочной и не всегда может быть конвертирована в ту сумму в деньгах, в которую она оценивается.

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Впрочем, если каждый из его детей получит по 1 миллиарду долларов, формально это тоже будет "менее 1%" на каждого от состояния Гейтса. Всего у основателя Microsoft есть трое взрослых детей - 28, 25 и 22 лет.

Гейтс совместно с бывшей женой является совладельцем крупнейшего в США благотворительного фонда, в который они инвестировали значительную часть своего собственного состояния.

Другие недавние заявления Билла Гейтса

Как писал УНИАН, недавно Билл Гейтс рассказал о своем видении того, как технологии искусственного интеллекта повлияют на образ жизни людей уже в ближайшем будущем. В частности, он ожидает резкого сокращения рабочей недели.

Также мы рассказывали о любимом автомобиле Гейтса. Оказывается, некогда самый богатый человек мира предпочитает недорогую и компактную машину

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