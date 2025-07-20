Принц находился в коме после аварии, в которую попал в 2005 году, будучи студентом.

19 июля в Эр-Рияде умер принц Аль-Валид бин Халид бин Талал Аль Сауд, известный в мире как "спящий принц". Об этом сообщил его отец - принц Халид бин Талал Аль Сауд, известный представитель саудовской королевской семьи и племянник миллиардера принца Аль-Валида бин Талала.

Мужчина провел 20 лет в коме после тяжелой автокатастрофы, произошедшей в 2005 году, когда ему было всего 15 лет. Принц учился в военном колледже в Лондоне, когда попал в ДТП, которое вызвало серьезные травмы мозга и внутренние кровотечения.

Все это время Аль-Валид находился в вегетативном состоянии в медицинском центре имени короля Абдулазиза. Его отец, принц Халид бин Талал, настойчиво отказывался от отключения сына от аппаратов жизнеобеспечения, держась за малейшие признаки движения или реакции.

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Отец считал, что только Аллах имеет право решать вопросы жизни и смерти, и до последнего верил в чудо. Время от времени в теле принца наблюдались незначительные движения - например, пальцев или век - что лишь укрепляло надежду семьи на пробуждение.

Трогательная история "спящего принца"

В течение многих лет отец старательно украшал палату сына на все исламские праздники - от Рамадана до Ид аль-Фитр. Он устанавливал гирлянды, развешивал символические декорации и приносил подарки, словно сын был полностью в сознании. Эти жесты стали символом безграничной отцовской любви и преданности, которые тронули миллионы людей в мире.

Отец, извещая о смерти сына, процитировал Коран и выразил глубокую скорбь семьи. Похоронная молитва по "спящему принцу" состоялась 20 июля в Эр-Рияде: для мужчин - в мечети Имама Турки бин Абдуллы, для женщин - в больнице при королевской семье.

История Аль-Валида бин Халида стала символом отцовской надежды, преданности и борьбы за жизнь. Его состояние в течение двух десятилетий вызывало сочувствие и поддержку как в Саудовской Аравии, так и за ее пределами.

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