Он предсказал появление персональных компьютеров за 20 лет до этого события.

Умер сооснователь корпорации Intel, американский миллиардер и инженер, пионер полупроводниковой электроники Гордон Мур.

Ему было 94 года, пишет Reuters. Он умер в окружении семьи в своем доме на Гавайях.

Кто такой Гордон Мур

Мур начал работать над полупроводниками в 1950 годах. Стал одним из соучредителей компании в 1968 году. Потом он стал одним из тех инженеров, благодаря которым процессоры Intel были установлены более чем в 80% персональных компьютеров во всем мире.

Видео дня

"Интегральные схемы приведут к таким чудесам, как домашние компьютеры, автоматическое управление автомобилями и персональное портативное коммуникационное оборудование", - писал Мур за 20 лет до революции персональных компьютеров, и более чем за 40 лет до появления мобильных телефонов.

Интересно, что несмотря на то, что Мур предсказал появление ПК, в интервью журналу Forbes он однажды признался, что сам не покупал домашний компьютер до конца 1980-х годов.

В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в $7,2 млрд.

Другие сооснователи Intel

Еще один сооснователь компании Intel Эндрю Гроув умер в 2016 года. Мур и Роберт Нойс, основавшие Intel в 1968 году, наняли Гроува. Этих троих стали называть "троицей Intel". Сам Нойс умер еще в 1990 году.

Вас также могут заинтересовать новости: