Пес месяцами жил в блиндаже рядом с бойцами / фото: https://www.facebook.com/bilozerska

Пес Вася, который несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты, запутался в проводе перед окопами боевиков на Донбассе, однако смог вырваться и вернуться из "плена" оккупантов.

Как сообщила офицер ВСУ в запасе Елена Белозерская на своей странице в Facebook, пес отгрыз себе лапу, ведь иначе не мог выбраться из проволочной ловушки.

По ее словам, Вася месяцами жил в блиндаже рядом с бойцами, но однажды исчез.

Читайте такжеКнига остановила снайперскую пулю и спасла жизнь украинскому бойцу (фото)"Побратимы искали. Подняли дрон - и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку - прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", - рассказала Белозерская.

Офицер отметила, что разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, однако не успели.

"Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такова судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в село к родителям хозяина", - рассказала Белозерская.

Фото Пес Вася 30 января 2022
Фото Пес Вася 30 января 2022
Фото Пес Вася 30 января 2022

Напомним, во Львове полицейские спасли кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара, который произошел в спальном районе города. 

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