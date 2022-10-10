Беларуский диктатор Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он вместе с коллегой из РФ Владимиром Путиным договорился о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение якобы было принято по итогам встречи агрессоров сам на сам после неформального саммита СНГ в Петербурге. Мол, для Республики Беларусь существует угроза с Украины, поэтому формирование совместной российско-беларуской группировки уже началось.

Для украинцев все это не является новостью. Беларусь с самого начала участвовала в российской агрессии против Украины. Поэтому сегодняшнее заявление Лукашенко - это лишь де-юре признание того, что уже давно существовало де-факто.

Так, совместная группировка войск Вооруженных сил РФ и Беларуси существует не несколько дней, как об этом говорит Лукашенко, а уже полгода. Российские войска давно присутствуют на территории Беларуси. Вместе с беларускими войсками россияне обеспечивают совместную охрану важных военных объектов. Кроме того, представители ФСБ РФ постоянно находились на российско-беларуской границе. То есть степень взаимодействия между ними всегда была на высоком уровне.

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Поэтому и решения о развертывании войск также уже были известны. Украина систематически наблюдала за провокационными маневрами беларуских войск вблизи украинской границы. Более того, по информации украинской разведки, Россия готовилась перебросить на территорию Беларуси до 20 тысяч мобилизованных.

Очевидно, после сегодняшнего заявления Лукашенко, расчет состоит в том, чтобы оттянуть наши силы от продвижения контрнаступления на юге и на востоке Украины. То есть, целью является растянуть украинские силы. Однако стоит помнить, что Нацгвардия и пограничная служба присутствуют на линии государственной границы постоянно и сейчас обеспечивают ее надлежащую охрану.

Лукашенко с Путиным ведут Беларусь к полному краху

Поэтому переживать, прежде всего, сейчас стоит беларусам. Именно в их интересах понять очевидные вещи о том, что Лукашенко с Путиным ведут Беларусь к полному краху. В частности, очень скоро стоит ожидать санкционного удара. Ведь, если раньше санкции против Беларуси применялись не так радикально, то теперь он будет применен в полной мере. Это повлияет на экономическую ситуацию в стране, соответственно, и на всех граждан.

Сейчас из разных источников известно, что в беларуской армии есть несогласные с решением Лукашенко. Об этом свидетельствуют и обнародовании в соцсетях фотографии открытых писем беларуских офицеров о том, что они не соглашаются воевать против Украины. Беларуские военные и офицеры и должны расценивать такие приказы диктатора как незаконные. И, безусловно, должны бойкотировать приказы Лукашенко.

В свою очередь, беларуская оппозиция сегодня должна призвать людей массово выходить на улицы - будь то в Беларуси, или в других странах, где присутствует беларуская диаспора – на новый протест против режима диктатуры Лукашенко. Мы видели, сколько беларусов выходили на протесты в 2020-м году. На сегодняшние события граждане этой страны должны отреагировать сильнее. Требовать остановки агрессии против Украины, прекращения развертывания войск, а также изменения режима в самой Беларуси должны беларусы. В этом заинтересованы они сами.

Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований