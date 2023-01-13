Министр также выразил надежду, что Украина получит западную авиацию и дальнобойные ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что на фоне широкомасштабного вторжения России Украина стала де-факто членом НАТО, а скоро войдет в блок и де-юре.

"Украина как страна и Вооруженные Силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать", - сказал министр для BBC.

Резников также возразил, что его комментарии будут восприняты как противоречивые не только Россией, но, возможно, и самим НАТО, поскольку Альянс предпринял шаги, чтобы не рассматриваться как сторона конфликта в войне.

Видео дня

"Почему это будет противоречиво? Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", - добавил Резников.

Резников также выразил надежду, что Украина получит западную авиацию и дальнобойные ракеты.

"У меня в стране война... они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?", - вопрошает министр.

Перспективы вступления Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты но сейчас внимание сосредотачивается на поддержании обороны Украины от российских войск.