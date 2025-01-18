По словам политика, в целом из Германии можно выслать до 2 млн человек.

Глава фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинских беженцев нужно немедленно выслать из страны. По ее словам, граждане Украины должны вернуться домой "уже сейчас", пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на слова своего корреспондента.

Эбнер-Штайнер добавила, что Украина является большой страной, где "достаточно территории", куда можно вернуться. Она оценила, что в целом из Германии можно выслать до 2 млн человек.

Кроме того, Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной реэмиграции", чтобы Бавария не была "затоплена получателями помощи, которые не желают интегрироваться". Также она выступила за то, чтобы ввести в регионе "чрезвычайную ситуацию с беженцами", чтобы отказывать им в размещении.

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В то же время издание DW напомнило, что 15 января состоялись дебаты, в которых принял участие депутат бундестага и председатель баварского отделения АдГ Штефан Прочка. Во время своего выступления он заявил, что его партия призывает выслать "миллион" мигрантов.

"На вопрос, как это планируется сделать, политик ответил, что Сирия и Афганистан - страны, которые уже "примирились", поэтому Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 млн сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Политик добавил, что в ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть"", - отметили в DW.

Украинские беженцы - последние новости

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев хотят вернуться на родину. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что цель организации заключается в том, чтобы создать все условия для того, чтобы украинцы вернулись домой.

В то же время издание The Telegraph написало, что украинские беженцы в Британии теряют работу из-за новых визовых правил. Это связано с тем, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля.

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