Молдова будет действовать в рамках международного законодательства в вопросе выдачи Украине мужчин мобилизационного возраста.
Об этом в интервью NewsMaker заявил премьер-министр страны Дорин Речан. Его попросили прокомментировать слова посла Украины в Молдове Марко Шевченко о том, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог по этому вопросу.
"У Украины есть такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами в международного права", - ответил премьер.Видео дня
На вопрос журналиста, означает ли это, что Молдова не собирается возвращаться украинцев, Речан ответил коротко: "Мы будем соблюдать международное законодательство в том, касается прав человека".
Украинцы в Молдове
Ранее посол Марко Шевченко рассказал, что обсуждается возможность возвращения мужчин, которые выехали из страны незаконно, и не получили убежище в Молдове.
Весной в министерстве внутренних дел Молдовы сказали, что готовы помогать Украине задерживать людей, которые пытаются пересечь границу без разрешения. Также они работают над унчитожением незаконных "схем" на своей территории.