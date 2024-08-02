Премьер страны прокомментировал недавнее заявление украинского посла.

Молдова будет действовать в рамках международного законодательства в вопросе выдачи Украине мужчин мобилизационного возраста.

Об этом в интервью NewsMaker заявил премьер-министр страны Дорин Речан. Его попросили прокомментировать слова посла Украины в Молдове Марко Шевченко о том, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог по этому вопросу.

"У Украины есть такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами в международного права", - ответил премьер. Видео дня

На вопрос журналиста, означает ли это, что Молдова не собирается возвращаться украинцев, Речан ответил коротко: "Мы будем соблюдать международное законодательство в том, касается прав человека".

Украинцы в Молдове

Ранее посол Марко Шевченко рассказал, что обсуждается возможность возвращения мужчин, которые выехали из страны незаконно, и не получили убежище в Молдове.

Весной в министерстве внутренних дел Молдовы сказали, что готовы помогать Украине задерживать людей, которые пытаются пересечь границу без разрешения. Также они работают над унчитожением незаконных "схем" на своей территории.

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