По словам посла, определенное количество беглецов, которых остановили пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть "деваются непонятно куда".

Украина ведет с Молдовой "определенный диалог" относительно возможности возврата украинских мужчин призывного возраста, выехавших за границу незаконно. Об этом сообщил посол Украины Марко Шевченко, передает Newsmaker.

По его словам, прежде всего Киев хочет решить вопрос с теми уклонистами, которым Молдова отказала в убежище, но они не вернулись в Украину.

"Есть условно 100 человек, которые, по данным молдавской Пограничной полиции, незаконно перешли государственную границу. Эти 100 человек подали заявление о получении убежища, благодаря которому они попадают под защиту международной конвенции об убежище. Но правительство Молдовы предоставляет убежище лишь 90 людям из этих 100. В связи с этим у меня вопрос - а где остальные 10, которым Молдова не посчитала возможным предоставить убежище? Их задержали? Нет. Они вернулись домой? Нет", - сказал Шевченко.

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По его словам, они либо просто остаются на территории Молдовы, либо уезжают дальше.

"Эта ситуация говорит о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Они не заслуживают защиту, но при этом они не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет вернуться", - добавил он.

Задержание уклонистов на границе с Молдовой

Пограничники вытащили из ледяной воды уклониста, который пытался вплавь преодолеть Днестр, чтобы добраться до соседнего государства. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.

"Преодолевая реку Днестр, украинец пытался добраться до Молдовы", - рассказали пограничники.

Говорится, что уклонистом, который был одет в гидрокостюм и ласты, оказался 35-летний харьковчанин. Пытаясь переплыть реку, он использовал различные виды плавания: кросс, брасс и баттерфляй.

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