МИД также рекомендует придерживаться предписаний местных правоохранительных органов.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам в Шри-Ланке воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также соблюдать предписания местных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в Шри-Ланке необходимо обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 июля, в Шри-Ланке произошел один из крупнейших антиправительственных маршей.

По его итогу тысячи демонстрантов в Коломбо прорвали полицейские баррикады и ворвались в официальную резиденцию президента.

Как сообщали СМИ, президент страны Готабая Раджапакса успел покинул резиденцию до того, как участники акций попали внутрь.

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