По меньшей мере 21 человек ранен во время протестов.

Резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапакса, сопротивляющегося призывам к отставке, протестующие взяли штурмом.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 9 июля, в стране, пострадавшей от кризиса, произошел один из крупнейших антиправительственных маршей.

По его итогу тысячи демонстрантов в Коломбо прорвали полицейские баррикады и ворвались в официальную резиденцию президента.

Люди, одетые в каски и накрытые флагами, выкрикивали лозунги против Раджапакса, передвигаясь по территории президентской резиденции.

Источники агентства в министерстве обороны сообщили, что президента переместили из резиденции в пятницу в целях его безопасности в преддверии запланированного на выходные митинга.

По словам свидетеля, полиция стреляла в воздух, но не смогла остановить разъяренную толпу, окружающую резиденцию президента.

По меньшей мере 21 человек, в том числе двое полицейских, были ранены и госпитализированы в ходе продолжающихся протестов.

Протесты на Шри-Ланке: что стоит знать

Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, из-за которой ограничен импорт основных видов топлива, продуктов питания и лекарств. Страна погружена в самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.

Многие винят в упадке страны президента Готабая Раджапакса. На в основном мирных протестах, начавшихся в марте, требовали его отставки.

Недовольство усилилось в последние недели, поскольку прекратились поставки топлива. Это привело к закрытию школ, выдаче нормы топлива для основных служб страны.

Инфляция в июне достигла 54,6%, в апреле министерство финансов Шри-Ланки приостановило выплаты по внешнему долгу и предупредило инвесторов о дефолте.

Шри-Ланка ведет переговоры с Международным валютным фондом о помощи в размере 3 миллиардов долларов, реструктуризации части внешнего долга и сборе средств из многосторонних и двусторонних источников для смягчения дефицита валюты.

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