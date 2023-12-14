Конгресс США ограничен по времени в вопросе принятия нового пакета поддержки Украины.

В случае проигрыша Украины в войны с РФ - это станет для каденции действующего лидера США Джо Байдена личным поражением на уровне "второго Афганистана".

В настоящее время в Сенате США до сих пор не пришли к консенсусу касательно утверждения нового пакета поддержки Киеву на 61 миллиард долларов. Соответствующее голосование Вашингтон провалил еще в ночь на 7 декабря, а администрация Байдена столкнулась с давлением со стороны Конгресса - темой Украины "спекулируют", чтобы добиться от Белого дома согласия усилить безопасность границы с Мексикой, хотя, все возможные "дедлайны" касательно предоставления оружия Киеву уже почти пройдены. На этом акцентирует The Wall Street Journal.

Речь идет о внутреннем миграционном контроле, на усилении которого настаивает спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и другие республиканцы.

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Конгресс США собрался на официальные "зимние каникулы", так и не достигнув никакого согласия в вопросах предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, напоминает СМИ. Это подталкивает к краеугольному вопросу, действительно ли США позволят превратить разногласия в собственных внутренних проблемах "в предательство" украинских интересов в момент "переломного этапа истории", о котором во вторник лично упоминал в своей речи Байден, вспоминает WSJ. "В это трудно поверить, но, возможно, так оно и есть", - пишет издание.

"Байден предупредил во вторник, что Америка находится "на самом переломном этапе истории", который может "определить будущее" Европы. Он прав. Без предоставления большего количества американского оружия, Украина проигрывает Владимиру Путину. Одним из результатов ее проигрыша станет нестабильная Европа", - акцентирует СМИ.

Украине скоро понадобится больше боеприпасов, а американские поставки заканчиваются. Кремль запускает новые производства и делает ставку на то, что "зимний застой" в решениях Запада окончательно сведет на нет поддержку для Украины. Издание указывает, что Украине уже не хватает средств ПВО для защиты городов от российских воздушных атак.

Однако Байден, похоже, не очень спешит действиями показывать, что действительно делает в этой войне ставку на Украину, отмечает СМИ. Он лишь недавно стал серьезно рассматривать требования республиканцев, хотя еще несколько месяцев назад было понятно, что судьба Украины станет предметом "торгов" в случае несговорчивости со стороны его администрации.

WSJ заявляет, что республиканцы правы в том, что прилагают усилия для урегулирования безопасности внутренних границ США, ведь ежедневно в страну приезжают тысячи новых мигрантов, поэтому их предложения "обоснованы".

В то же время, следует понимать, что Конгресс должен быстро принять нужное решение для Украины, пока ее потребность в оружии не стала непоправимо критической.

"Чем медленнее будет поставляться оружие, тем дольше будут продолжаться боевые действия и тем меньше вероятность, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя. Критики Украины хотят, чтобы Киев пошел на переговоры с Россией, но зачем Путину договариваться сейчас, если он считает, что вполне может выиграть?",- пишет СМИ.

Байден пока что не решается пойти на окончательный компромисс и чувствителен ко мнению "левых прогрессивных сил", которые уже недовольны его поддержкой Израиля. Байден не понимает, что поражение Украины в войне с РФ обернется для США более страшными последствиями в сравнении с поражением в Кабуле - это будет "второй Афганистан".

"Окупированная Украина стала бы для президента Байдена вторым Афганистаном. Ожидаемый стратегический ущерб - победа Путина, воодушевление Китая - этом намного хуже за поражение в Кабуле. Республиканцы не хотят быть причастными к такому миру, но они будут, если сейчас бросят Украину после того, как ее народ уже отдал столько человеческих жизней за два года войны", - отмечает издание.

WSJ считает, что соглашение об "украинско-американской границе" было бы полезным толчком и тонизирующим средством для поляризации американской политики. Также там напомнили, что Киев - не единственная заинтересованная сторона, которая наблюдает за решениями Байдена и американских законодателей.

Байдену угрожает импичмент как президенту США

Накануне Reuters сообщило, что эскалация между Байденом и законодателями США может достигнуть пика. 13 декабря был риск, что Палата представителей США проголосует за его импичмент как действующего президента.

Осудить Байдена могут за давний скандал, связанный с бизнесом его сына во времена каденции политика как вице-президента США. Хотя сейчас СМИ сомневаются, что республиканцы имеют достаточно доказательств, чтобы действительно инициировать импичмент.

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