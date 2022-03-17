Премьер Британии упрекнул европейские страны, которые "вернулись к Путину, как к части сообщества" несмотря на оккупацию Крыма в 2014 году.

Украина сейчас расплачивается за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.

По его словам, российское вторжение в Украину уже провалилось, поскольку Путин недооценил силу сопротивления в Украине. А сейчас глава Кремля совершает военные преступления в нашей стране.

"Он не сможет разгромить и завоевать Украину, потому что они принципиально показали, что у них несокрушимый дух. Он должен отойти. Он должен закрыть это дело. Он должен забрать свои танки и свою броню. И это должно быть решение, которое уважает волю украинского народа", - сказал Джонсон.

При этом Джонсон упрекнул европейские страны, которые "вернулись к Путину, как к части сообщества" несмотря на оккупацию Крыма в 2014 году.

Глава британского правительства отметил, что Запад должен удостовериться, что он "никогда больше не будет уязвим к шантажу Путина", особенно когда речь идет о российских нефти и газе.

Как сообщал УНИАН, Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников относительно совершенных ими военных преступлений.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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