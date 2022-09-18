По мнению советника Офиса президента, "только дурак" может в текущей ситуации думать о применении ядерного оружия.

Запад совершенно не боится применения ядерного оружия Россией и готов вступить в войну в этом случае.

Такую оценку дал советник ОПУ Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

"По моему ощущению – Запад не боится вообще (применения ядерного оружия Россией – УНИАН). Конечно, никто не хочет такого сценария. Они не говорят и off the record, но они уже давно решили, что будет", – отметил он.

Арестович добавил, что в таком случае страны Запада готовы вступить в войну.

"Они открыто вступают в войну и показывают, что к чему и как. Возможно, не в войну на территории Украины, а доблестная американская авиация начнет разносить боевые порядки. Поэтому только дурак может думать с ядерным оружием", – сказал он.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского диктатора Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия. При этом американский лидер не уточнил, каким будет ответ, однако заметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

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