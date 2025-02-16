Столтерберг также заявил, что давление на Россию нельзя останавливать.

Экономика России находится под огромным давлением, тогда как на поле боя ее боевые потери только растут, а военные цели достигнуты не были, заявил министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также, по его словам, планы "быстрого захвата" Украины, которые были поставлены в РФ перед полномасштабным вторжением, не увенчались успехом — скоро начнется четвертый год войны.

"Россия планировала взять Киев за дни, а всю Украину за недели. Сейчас четвертый год войны, а Донбасс еще не взяли. Самая большая армия Европы до сих пор не смогла взять Донбасс", - отметил он в комментарии Новини.LIVE.

Столтенберг добавил, что боевые потери в совокупности с санкциями и экономическим кризисом истощают Россию. Именно поэтому он считает, что текущий период является лучшим периодом для того, чтобы усилить давление на Путина и РФ. Ибо если согласиться на условия оккупантов, Украина перестанет быть независимым государством.

Экс-генсек Североатлантического Альянса подчеркнул, что требования РФ практически не изменились — запрет на вступление Украины в НАТО, "демилитаризация", прекращение военной помощи со стороны западных стран и так далее.

Что еще известно о попытках достичь мира

Ранее УНИАН сообщал, что Украину не проинформировали о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Отмечается, что советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собираются отправиться в Саудовскую Аравию для встречи с высокопоставленными российскими чиновниками.

Кроме того, США дали понять, что не будут гарантом безопасности Украины. "Текущие пути к военной победе России таковы, что Украина окажется с таким малым количеством войск, что не сможет должным образом защитить весь фронт… или партнеры Украины прекратят поставлять стране достаточно оружия для продолжения боевых действий", - отметил эксперт.

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