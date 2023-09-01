Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по Украине должно состояться 20 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Албании в ООН Ферит Ходжа пишет The Guardian.

Президент Украины приедет на встречу, которая пройдет с 19 по 25 сентября, чтобы лично представить свою формулу мира.

"Президент будет выступать в Генассамблее ООН, где будет говорить и о формуле мира, и о создании спецтрибунала, и о компенсационном механизме возмещения потерь. Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального юга, в том числе с других континентов", - сообщил замглавы ОП Игорь Жовква .

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В сентябре Албания является председателем совета из 15 членов. Мировые лидеры должны начать собираться в Нью-Йорке с 18 сентября на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Заседание Совета Безопасности по Украине должно состояться 20 сентября.

Информация о визите Зеленского в США - детали

Издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, совершит визит в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что там он обосновает необходимость своей формулы мира.

Десять пунктов формулы мира Зеленского предусматривают призыв к полному выводу российских войск с территории Украины, освобождению всех военных заложников и депортированных украинцев, а также обеспечению продовольственной и энергетической безопасности. Также речь идет о гарантиях безопасности для Украины как только завершатся боевые действия и о восстановлении безопасности вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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