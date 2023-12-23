Алексей Макеев отреагировал на заявления, что правительство Германии толкает Киев согласиться на мирные переговоры с РФ, которые могут привести к окончательной потере украинской территории.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг заявления о том, что Берлин может давить на Киев за закрытыми дверями, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Politico.

Соответствующее предположение подогрело сообщение немецкого журнала Der Spiegel в пятницу о тайном "российском ужине" в посольстве Германии в Вашингтоне в конце октября, во время которого ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт якобы "в эйфории" оценил предложение американского аналитика Сэмюэла Чарапа прекратить войну в Украине путем навязанного урегулирования через переговоры с Москвой.

Макеев возразил, что правительство Германии толкает Киев согласиться на мирные переговоры с РФ, которые могут привести к окончательной потере украинской территории. Дипломат добавил, что давления "за закрытыми дверями" не было.

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В свою очередь представитель канцелярии Германии сказал изданию, что Шмидт отвергает "необоснованные утверждения" - мол, премьер-министр страны Олаф Шольц и другие западные лидеры неоднократно подчеркивали, что Киев сам должен решать, когда и на каких условиях он заключает мирное соглашение с Москвой.

"Мирные переговоры" с РФ - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с РФ пока не будет. По его словам, переговоры в интересах Украины могут иметь место только на базе Формулы мира.

"На сегодня это единственная площадка, которая работает. Последняя встреча на Мальте была очень неплохой. Почти 80 стран. После этого встреча будет в Швейцарии. В рамках форума или на площадке экономического форума будет такой сегмент безопасности", - сказал Зеленский.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что до конца следующего года РФ должна сесть за стол переговоров на условиях Украины.

В ноябре президент России Владимир Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной. В частности, он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

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