Лэмми заявил о желании положить конец "этой ужасной войне".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что он и вице-президент США Дж. Д. Вэнс согласились с тем, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в любых мирных переговорах по прекращению войны с Россией.

"Я был очень воодушевлен нашими обсуждениями по вопросу Украины", - сказал Лэмми в интервью Reuters после встречи с Вэнсом.

Дипломат подчеркнул, что он и Вэнс разделяют мнение о необходимости прочного мира и договорились, что Украина должна участвовать в процессе переговоров.

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"Все мы хотим положить конец этой ужасной войне", - добавил он, уточнив:

"Переговоры пока не начались. Это скорее разговоры о будущих переговорах, и мы продолжим поддерживать Украину".

По данным Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), Лэмми и Вэнс также обсудили вопросы, связанные с НАТО, партнерством AUKUS, а также особые отношения между Великобританией и США.

Война в Украине - возможность переговоров

США стремятся добиться длительного мира в Украине, а не просто нескольких лет паузы в войне. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, к работе привлечены Государственный секретарь США Марк Рубио, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлогг.

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